Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые 1 ) 6b-7 (12-3b) 2) 1,6 (c-8)+0,4 (8-3c) 3) 1,6 (9a-3b)-(4b-6a)×1,5 4) -(5,7m-6,7)-(7,9-3,6m) 5) 15/16 (5 1/3x-4/15y)-7/25 (3 2/7x-2 4/21y)
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые 1 ) 6b-7 (12-3b) 2) 1,6 (c-8)+0,4 (8-3c) 3) 1,6 (9a-3b)-(4b-6a)×1,5 4) -(5,7m-6,7)-(7,9-3,6m) 5) 15/16 (5 1/3x-4/15y)-7/25 (3 2/7x-2 4/21y)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6b - 7*12 + 21b = 6b + 21b - 84 = 27b - 84 2) 1,6c - 12,8 + 3,2 - 1,2c = 0,4c - 9,6 3) 14,4a - 4,8b - 6b + 9a = 23,4a - 10,8b 4) - (5,7m - 6,7) - (7,9 - 3,6m) = -5,7m + 6,7 - 7,9 + 3,6m = -2,1m - 1,2
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