Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые а) -7 * (-а -2 ) +6 б) -19 - 3 * ( -5 -6 ) в) -4 ( х + 6 ) + 10 (b -5 ) г) 8 ( 3 - y ) - 2 (х+9 ) Раскройте скобки а) 9 ( -8 - а ) б) -5 ( -7 - y )

Математика

Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые а) -7 * (-а -2 ) +6 б) -19 - 3 * ( -5 -6 ) в) -4 ( х + 6 ) + 10 (b -5 ) г) 8 ( 3 - y ) - 2 (х+9 ) Раскройте скобки а) 9 ( -8 - а ) б) -5 ( -7 - y )

Автор: Гость