Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые а) -7 * (-а -2 ) +6 б) -19 - 3 * ( -5 -6 ) в) -4 ( х + 6 ) + 10 (b -5 ) г) 8 ( 3 - y ) - 2 (х+9 ) Раскройте скобки а) 9 ( -8 - а ) б) -5 ( -7 - y )

Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые а) -7 * (-а -2 ) +6 б) -19 - 3 * ( -5 -6 ) в) -4 ( х + 6 ) + 10 (b -5 ) г) 8 ( 3 - y ) - 2 (х+9 ) Раскройте скобки а) 9 ( -8 - а ) б) -5 ( -7 - y )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 7а+14+6=7а+20 б) -19+15+18=14 в) -4х-24+10b-50=10b-74-4х г) 24-8у-2х-18=6-8у-2х а)-72-9а б)35+5у
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