Раскройте скобки. Над причастиями надпишите (прич.), над прилагательными (прил.). Девочка взволнова(н,нн)а; сестра взволнова(н,нн)а последними событиями; комиссия образова(н,нн)а вчера; девочка хорошо образова(н,нн)а; дети рас...

Русский язык

Раскройте скобки. Над причастиями надпишите (прич.), над прилагательными (прил.). Девочка взволнова(н,нн)а; сестра взволнова(н,нн)а последними событиями; комиссия образова(н,нн)а вчера; девочка хорошо образова(н,нн)а; дети рассея(н,нн)ы; актриса сдержа(н,нн)а; варежка потеря(н,нн)а. Заранее спасибо!

Автор: Гость