Раскройте скобки. Над причастиями надпишите (прич.), над прилагательными (прил.). Девочка взволнова(н,нн)а; сестра взволнова(н,нн)а последними событиями; комиссия образова(н,нн)а вчера; девочка хорошо образова(н,нн)а; дети рас...
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Раскройте скобки. Над причастиями надпишите (прич.), над прилагательными (прил.). Девочка взволнова(н,нн)а; сестра взволнова(н,нн)а последними событиями; комиссия образова(н,нн)а вчера; девочка хорошо образова(н,нн)а; дети рассея(н,нн)ы; актриса сдержа(н,нн)а; варежка потеря(н,нн)а. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взволнована (прич) образована ( прич) образованна ( прил ) рассеянны ( прил ) сдержанна (прил ) потеряна ( прич )
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