Раскройте скобки. Поставь прилагательные в сравнительной или превосходную степе??ь. 1)The black trousers are (big) than the jeans.- 2)This raincoat is (small) than the red coat.- 3)Bill's suit is the (good).- 4)I think ther...
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Раскройте скобки. Поставь прилагательные в сравнительной или превосходную степе??ь. 1)The black trousers are (big) than the jeans.- 2)This raincoat is (small) than the red coat.- 3)Bill's suit is the (good).- 4)I think there boots are the (old).- 5)My scarf is (long) than your scarf.-
Ответ(ы):
Гость:
1)Bigger 2)smaller 3)best 4)oldest 5)longer
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