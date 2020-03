Раскройте скобки. Поставь прилагательные в сравнительной или превосходную степе??ь. 1)The black trousers are (big) than the jeans.- 2)This raincoat is (small) than the red coat.- 3)Bill's suit is the (good).- 4)I think ther...

Английский язык

Раскройте скобки. Поставь прилагательные в сравнительной или превосходную степе??ь. 1)The black trousers are (big) than the jeans.- 2)This raincoat is (small) than the red coat.- 3)Bill's suit is the (good).- 4)I think there boots are the (old).- 5)My scarf is (long) than your scarf.-

