Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple: 1. Mary wants to get a medical checkup. I (to go) to my doctor tomorrow. 2. He (to give) me a complete examination. 3. He (to listen) to my heart with a stethoscope. 4. Aft...

Английский язык

Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple: 1. Mary wants to get a medical checkup. I (to go) to my doctor tomorrow. 2. He (to give) me a complete examination. 3. He (to listen) to my heart with a stethoscope. 4. After the checkup I (to go) home and (to wait) for Dr. Setton’s call. 5. Dr. Setton (to call) me tomorrow afternoon and (to say) to me: “Everything is fine!”.

