Раскройте скобки, выбрав подходящий вариант согласования сказуемого с подлежащи??. 1. Каждый звук, каждый скрип, каждый шорох (был слышен-были слышны) в напряженной тишине. 2. Растениям одинаково (необходима-необходимы) как в...

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Раскройте скобки, выбрав подходящий вариант согласования сказуемого с подлежащи??. 1. Каждый звук, каждый скрип, каждый шорох (был слышен-были слышны) в напряженной тишине. 2. Растениям одинаково (необходима-необходимы) как влага, так и тепло солнечных лучей. 3. Рассказ или повесть регулярно (печатается-печатаются) в каждом номере ежемесячного журнала. 4. Володя с Сережей (собирается-собираются) поступить в один и тот же институт. 5. Сын и дочь (поможет-помогут) вам донести вещи до станции. 6. Сын и дочь (встретил-встретили) вас на вокзале?.

Автор: Гость