Раскройте скобки и найдите подобные слагаемые -(1,6a-4,6b)+(1,4a-0,7b)-0,9b 5,6b+(5,6a-3,2b)-(3,5a-1,2b) Помогите пожалуйста)
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Раскройте скобки и найдите подобные слагаемые -(1,6a-4,6b)+(1,4a-0,7b)-0,9b 5,6b+(5,6a-3,2b)-(3,5a-1,2b) Помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
-1,6a+4,6b+1,4a-0,7b-0,9b Подобные -1,6a+1,4a=-0,2a; 4,6b-0,7b-0,9b=3b -1,6a+4,6b+1,4a-0,7b-0,9b=-0,2a+3b 5,6b+5,6a-3,2b-3,5a+1,2b Подобные 5,6b-3,2b+1,2b=3,6b;5,6a-3,5a=2,1a 5,6b+5,6a-3,2b-3,5a+1,2b=3,6b+2,1a
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