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Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 3(-2a+b-3)-2(4b-2a-4)
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 3(-2a+b-3)-2(4b-2a-4)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
-6а+3b-9-8b+4a+8=-2a-5b-1
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