Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 3/4(4/3x-4)-8(2 1/4x+3/8); 2/9(1,8m-5,4)-3/7(2,1m-4,2); 1/3(0,3y-0,6)-1/4(0,4y-0,8) Пожалуйста,очень надо!!!!!
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 3/4(4/3x-4)-8(2 1/4x+3/8); 2/9(1,8m-5,4)-3/7(2,1m-4,2); 1/3(0,3y-0,6)-1/4(0,4y-0,8) Пожалуйста,очень надо!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. 3/4(4/3х-4)-8(2 1/4х+3/8)=3/4*4/3х-3/4*4-8*2 1/4х-8*3/8=х-3-8*9/4х-3=х-6-18=х-24 2. 2/9(1,8m-5,4)-3/7(2,1m-4,2)=2/9*18/10m-2/9*54/10-3/7*21/10m-3/7*(-42/10)= =2/5m-6/5-3/5m+9/5=-1/5m+3/5=3/5-1/5m 3. 1/3(0,3у-0,6)-1/4(0,4у-0,8)=1/3*3/10у-1/3*6/10-1/4*4/10у-1/4*(-8/10)= =1/10у-1/5-1/10у+1/5=0