Раскройте скобки и Приведите подобные слагаемые: ( x+3,2)-(x+4,5)

Раскройте скобки и Приведите подобные слагаемые: ( x+3,2)-(x+4,5)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
( x+3,2)-(x+4,5) =х+3,2-х-4,5=-1,3
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