Раскройте скобки и упростите выражения 0,4-(2,5a-2) -1,7умножить (2-4a)

Раскройте скобки и упростите выражения 0,4-(2,5a-2) -1,7умножить (2-4a)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0,4-(2,5а-2)-1,7*(2-4а)=0,4-2,5а+2-3,4+6,8а=-1+4,3а
Похожие вопросы