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Раскройте скобки и упростите выражения 0,4-(2,5a-2) -1,7умножить (2-4a)
Раскройте скобки и упростите выражения 0,4-(2,5a-2) -1,7умножить (2-4a)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
0,4-(2,5а-2)-1,7*(2-4а)=0,4-2,5а+2-3,4+6,8а=-1+4,3а
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