Раскройте смысл пословиц.Что вы можете сказать о труде крестьян? 1.Крестьянская доля на шикором поле 2.Господь повелел от земли кормиться 3.Земля не уродит-никто не наград ит 4.Земля-матушка,хлеб-батюшка 5.Трудо...

1) В те времена крестьяне большей частью проводили на земле. Поскольку это единственное ,что могло прокормить семью. Мужчины уходили с раннего утра и проподали до сумерек. Они могли продавать и питаться сами ,ибо другого выхода у них не было. 2) Во-первых с земли все самое полезное и целебное. Во-вторых он же сам её и создал. 3)Если земля не будет хорошо плодоносить, то не смогут продать и хорошо питаться. Если отрок работал в поле, но ничего не взошли, то родители считали, что плохо трудился и не награждали его. 4) Земля даёт плоды, кормит нас, лечит, защищает , как мать. Хлеб это самое необходимое на столе, самое нужным в войну был именно он. Ведь нищие просят именно хлеба, а не супа или свинины. <<Хлеб да каша пища наша.>> 5) Когда сам заработал, то всегда на свои деньги(труд) вкуснее. И все становится ценнее, поскольку знаешь цену этому.