Раскройте смысол предложений: "Забыв родной язык- Я онемею, Утратив русский - Стану я глухой" должно быть не менее 10 предложений,и не больше!!!!!!!!!!!!

Смысл в том, что русский язык очень богат. Ни на одном языке нельзя так обширно говорить, как на русском. И если ты русский человек и утратишь эти умения говорить на нём, то ты станешь как бы немой и глухой.