Раскрыть скобки (5x−6y)^2 Выберите правильный ответ: 25x^2−30xy+36y^2 25x^2−60xy+36y^2 25x^2−36y^2 25x^2+60xy+36y^2 25x2−60xy−36y225x2−60xy−36y2

Алгебра
Раскрыть скобки (5x−6y)^2 Выберите правильный ответ: 25x^2−30xy+36y^2 25x^2−60xy+36y^2 25x^2−36y^2 25x^2+60xy+36y^2 25x2−60xy−36y225x2−60xy−36y2
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Ответ:25х²-60ху+36у² Это точно 100% (а±b)²=a²±2ab+b²
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