Расположите события в хронодогической последовательности 1) Буржуазная революция в англии 2) избрание михаила федоровича романова на царство 3) ливонская война 4) правление ал ексея михайловича романова 5)церковная ре...

3. Ливонская война ( была при Ивание Грозном, в середине 16 века, 1558 - 1583 ). 2 Избрание Михаила Романова на царство ( 1613, после изгнания польских интервентов). 1. Буржуазная революция в Англии ( началась в 1642). 4. Правление Алексея Михайловича Романова ( началось в 1645 году). 5 Церковная реформа Никона ( 1650 - е годы) 6 Восстание Степана Разина ( началось в 1670 г)