расположите события в хронологическом порядке.избрание Солона архонтом в Афинах битва при реке Граник начало Олимпийских игр избрание Перикла первым стратегом в Афинах

Избрание Солона архонтом в Афинах --- 594 год до н.э. Битва при Гранике --- 334 год до н.э. Начало Олимпийский игр --- 776 год до н.э. Избрание Перикла первым стратегом в Афинах --- 443 год до н.э. Ответ: 1) Начало Олимпийских игр; 2) Избрание Солона архонтом в Афинах; 3) Избрание Перикла первым стратегом в Афинах; 4) Битва при Гранике.