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Расположите в порядке убывания числа : а)2/3,6/10,66/100,5/8 б)1/3,3/10,33/100,411
Расположите в порядке убывания числа : а)2/3,6/10,66/100,5/8 б)1/3,3/10,33/100,411
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А) 2/3, 66/100, 6/10, 5/8. б) 4/11, 1/3, 33/100, 3/10.
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