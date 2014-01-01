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Расположите в порядке возрастания числа 0; -5; 3
Расположите в порядке возрастания числа 0; -5; 3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
- 5 ; 0 ; 3 ; ..................
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