Расположить данные значения длины в порядке увеличения. Спояснением. 1м, 12 дм, 90см, 2 м 4дм 1 см
Разное
Расположить данные значения длины в порядке увеличения. Спояснением. 1м, 12 дм, 90см, 2 м 4дм 1 см
Ответ(ы):
Гость:
1 м = 100 см 12 дм = 120 см 90 см 2 м = 200 см 4 дм = 40 см 1 см Ответ : 1 см ; 4 дм ; 90 см ; 1 м ; 12 дм
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