Расположить дроби 28/23, 41/52, 4/5 в порядке возрастания:

Расположить дроби 28/23, 41/52, 4/5 в порядке возрастания:

Ответ(ы):

Ответил Гость:
41/52<4/5<28/23 ........
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