Расположи в правильном порядке все события из списка: А. Установление власти Зол??той Орды над Русью Б. Нашествие войск хана Батыя В. Распад Древнерусского государства Г. Образование Золотой Орды Д. Войны между самостоятел...

Окружающий мир

Расположи в правильном порядке все события из списка: А. Установление власти Зол??той Орды над Русью Б. Нашествие войск хана Батыя В. Распад Древнерусского государства Г. Образование Золотой Орды Д. Войны между самостоятельными русскими княжествами.

Автор: Гость