Расположи в правильном порядке все события из списка: А. Установление власти Зол??той Орды над Русью Б. Нашествие войск хана Батыя В. Распад Древнерусского государства Г. Образование Золотой Орды Д. Войны между самостоятел...
Окружающий мир
Расположи в правильном порядке все события из списка: А. Установление власти Зол??той Орды над Русью Б. Нашествие войск хана Батыя В. Распад Древнерусского государства Г. Образование Золотой Орды Д. Войны между самостоятельными русскими княжествами.
Ответ(ы):
Гость:
В д г б а конечно может не так
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