Расположить в порядке возрастания: -0.2;(-0.2)во второй степени;(-0.2) в третьей степени;(-0.2)в четвёртой степени Сроооччнооооо)))
Алгебра
Расположить в порядке возрастания: -0.2;(-0.2)во второй степени;(-0.2) в третьей степени;(-0.2)в четвёртой степени Сроооччнооооо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они уже в порядке возрастания, гыы))
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