Расположить в порядке возрастания: -0.2;(-0.2)во второй степени;(-0.2) в третьей степени;(-0.2)в четвёртой степени Сроооччнооооо)))

Алгебра

Расположить в порядке возрастания: -0.2;(-0.2)во второй степени;(-0.2) в третьей степени;(-0.2)в четвёртой степени Сроооччнооооо)))

Автор: Гость