Расположите числа 4;√17;5 в порядке возрастания

Математика
Расположите числа 4;√17;5 в порядке возрастания
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