Расположите числа в порядке возрастания попробуйте сделать это не приводя все др??би к общему знаменателю 3/4 2/5 4/7

Математика
Расположите числа в порядке возрастания попробуйте сделать это не приводя все др??би к общему знаменателю 3/4 2/5 4/7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4/7 34 25   вот так получиться  P.s я привел их к общему 
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