Расположите числа в порядке возрастания попробуйте сделать это не приводя все др??би к общему знаменателю 3/4 2/5 4/7

Математика

Расположите числа в порядке возрастания попробуйте сделать это не приводя все др??би к общему знаменателю 3/4 2/5 4/7

Автор: Гость