Расположите числа в порядке возростания попробуйте сделать это, не приводя все дроби к общему знаменателю.а)3/4,2/5,4/7;б)2/3,3/4,5/12;в)11/12,5/11,3/7;г)7/15,7/20,8/25
Математика
Расположите числа в порядке возростания попробуйте сделать это, не приводя все дроби к общему знаменателю.а)3/4,2/5,4/7;б)2/3,3/4,5/12;в)11/12,5/11,3/7;г)7/15,7/20,8/25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3/4;4/7;2/5 б)2/3;3/4;5/12; в)11/12;5/11;3/7; г)7/15;7/20;8/25.
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