Расположите числа в порядке возростания попробуйте сделать это, не приводя все дроби к общему знаменателю.а)3/4,2/5,4/7;б)2/3,3/4,5/12;в)11/12,5/11,3/7;г)7/15,7/20,8/25

Математика

Расположите числа в порядке возростания попробуйте сделать это, не приводя все дроби к общему знаменателю.а)3/4,2/5,4/7;б)2/3,3/4,5/12;в)11/12,5/11,3/7;г)7/15,7/20,8/25

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