Расположите горы, обозначенные цифрами, в порядке увеличения их абсолютных высот. 1) Гималаи 2) Кавказ 3) Анды

География
Расположите горы, обозначенные цифрами, в порядке увеличения их абсолютных высот. 1) Гималаи 2) Кавказ 3) Анды
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Гость:
Гималаи 8848м  анды 6960м горы кавказ 5642м  
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