Расположите предложения так чтобы получился текст и один запрос очень далеко тол??ко упавший с мальчики вышли из воды и тогда Назим поплыл к берегу стояли жаркие дни Ребята прыгнули в теплую воду они замахали друг другу руками ...
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Расположите предложения так чтобы получился текст и один запрос очень далеко тол??ко упавший с мальчики вышли из воды и тогда Назим поплыл к берегу стояли жаркие дни Ребята прыгнули в теплую воду они замахали друг другу руками мальчики пришли на речку,джавид и айдын зоволновались
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояли жаркие дни. Мальчики пришли на речку. Ребята прыгнули в тёплую речку. Назим поплыл к берегу. Джавид и Айдын заволновались. Они замахали другу руками. - Вот вроде так
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