Расположите предложения так чтобы получился текст и один запрос очень далеко тол??ко упавший с мальчики вышли из воды и тогда Назим поплыл к берегу стояли жаркие дни Ребята прыгнули в теплую воду они замахали друг другу руками ...

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Расположите предложения так чтобы получился текст и один запрос очень далеко тол??ко упавший с мальчики вышли из воды и тогда Назим поплыл к берегу стояли жаркие дни Ребята прыгнули в теплую воду они замахали друг другу руками мальчики пришли на речку,джавид и айдын зоволновались

Автор: Гость