Расположите представителей православной церкви в иерархическом порядке (от высш??го к низшему) 1 Митрополиты 2 Экзархи 3 Архиепископы 4 Патриарх 5 Епископы
История
Расположите представителей православной церкви в иерархическом порядке (от высш??го к низшему) 1 Митрополиты 2 Экзархи 3 Архиепископы 4 Патриарх 5 Епископы
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