Расположите представителей православной церкви в иерархическом порядке (от высш??го к низшему) 1 Митрополиты 2 Экзархи 3 Архиепископы 4 Патриарх 5 Епископы

История

Расположите представителей православной церкви в иерархическом порядке (от высш??го к низшему) 1 Митрополиты 2 Экзархи 3 Архиепископы 4 Патриарх 5 Епископы

Автор: Гость