Расположите растения по ярусам а смешанном лесу начиная с нижнего: 1.дуб 2.рябина 3.крушина 4.кукушкин лен 5.медуница
Биология
Расположите растения по ярусам а смешанном лесу начиная с нижнего: 1.дуб 2.рябина 3.крушина 4.кукушкин лен 5.медуница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медуница, кукушкин лен, крушина, рябина, дуб
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