Расположите растения по ярусам а смешанном лесу начиная с нижнего: 1.дуб 2.рябина 3.крушина 4.кукушкин лен 5.медуница

Биология
Расположите растения по ярусам а смешанном лесу начиная с нижнего: 1.дуб 2.рябина 3.крушина 4.кукушкин лен 5.медуница
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медуница, кукушкин лен, крушина, рябина, дуб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение 7/n +9/5n, если n=2;n=11;n=88. Помогите это очень, очень, срочно!
Ответить
Українська мова
Провідміняйте числівник за відмінками - 8564
Ответить
Математика
Срочно надо 5(тут должно быть не меньше 20 символов поэтому пишу это ведь по другому никак не обращайте внимание на то что в скобках гы)
Ответить
Математика
Помогите кр 40 балов !!! 7задание плиззз
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите на казахский: Я не особо люблю осенние каникулы. Они дают передышку в ??чебе, но очень короткие. Осенние каникулы длятся всего недел...
Ответить