Расположите растения по ярусам а смешанном лесу начиная с нижнего: 1.дуб 2.рябина 3.крушина 4.кукушкин лен 5.медуница

Биология

Расположите растения по ярусам а смешанном лесу начиная с нижнего: 1.дуб 2.рябина 3.крушина 4.кукушкин лен 5.медуница

Автор: Гость