Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встреча??т Новый год. A 1) Тюменская область 2) Краснодарский край 3) Хабаровский край Б) 1) Республика Бурятия 2) Республика Карелия 3) Магаданс...
География
Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встреча??т Новый год. A 1) Тюменская область 2) Краснодарский край 3) Хабаровский край Б) 1) Республика Бурятия 2) Республика Карелия 3) Магаданская область
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3,1,2 б)3,1,2 С востока на запад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Экономика
Каждый месяц вы получаете от квартиры сданной в аренду 6000 руб. Оплата аренды в нач??ле месяца. Эти деньги вы вкладываете в банк под 10% годовых. ...