Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встреча??т Новый год. A 1) Тюменская область 2) Краснодарский край 3) Хабаровский край Б) 1) Республика Бурятия 2) Республика Карелия 3) Магаданс...

География
Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встреча??т Новый год. A 1) Тюменская область 2) Краснодарский край 3) Хабаровский край Б) 1) Республика Бурятия 2) Республика Карелия 3) Магаданская область
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3,1,2 б)3,1,2 С востока на запад
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