Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встреча??т Новый год. A 1) Тюменская область 2) Краснодарский край 3) Хабаровский край Б) 1) Республика Бурятия 2) Республика Карелия 3) Магаданс...

География

Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встреча??т Новый год. A 1) Тюменская область 2) Краснодарский край 3) Хабаровский край Б) 1) Республика Бурятия 2) Республика Карелия 3) Магаданская область

Автор: Гость