Расположите в порядке возрастания максимальной емкости следующие носители информации: CD-диск Ответ 1 usb-drive disk Ответ 2 внешний жесткий диск Ответ 3 floppy drive 3,5" Ответ 4 DVD-диск
Информатика
Расположите в порядке возрастания максимальной емкости следующие носители информации: CD-диск Ответ 1 usb-drive disk Ответ 2 внешний жесткий диск Ответ 3 floppy drive 3,5" Ответ 4 DVD-диск
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Гость:
В порядке возрастания емкости flоppy drive 3,5" , CD-диск, DVD-диск , usb-drive disk, внешний жесткий диск
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