Расположите в правильном порядке ткани листа жимолости лесной начиная с самого н??жнего слоя 1)столбчатый мезофил 2)эпидермис с устьмцами 3)проводящие элементы 4)эпидермис без устьиц 5)губчатый мезофил

Биология

Расположите в правильном порядке ткани листа жимолости лесной начиная с самого н??жнего слоя 1)столбчатый мезофил 2)эпидермис с устьмцами 3)проводящие элементы 4)эпидермис без устьиц 5)губчатый мезофил

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