Расположите в правильном порядке ткани листа жимолости лесной начиная с самого н??жнего слоя 1)столбчатый мезофил 2)эпидермис с устьмцами 3)проводящие элементы 4)эпидермис без устьиц 5)губчатый мезофил
Биология
Расположите в правильном порядке ткани листа жимолости лесной начиная с самого н??жнего слоя 1)столбчатый мезофил 2)эпидермис с устьмцами 3)проводящие элементы 4)эпидермис без устьиц 5)губчатый мезофил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)столбчатый мезофил 2)эпидермис с устьмцами 3)проводящие элементы 4)эпидермис без устьиц 5)губчатый мезофил МДА ЭТО СЛОЖНО
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