Расположите величины в порядке возрастания: а)2/5км, 1/2км,6/10км,7/8км,25/50км,20/50км б)1/2ц,3/4ц,2/5ц,12/20ц,20/25ц в)1/2мин,2/3мин,5/6мин,8/12мин,12/15.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Математика
Расположите величины в порядке возрастания: а)2/5км, 1/2км,6/10км,7/8км,25/50км,20/50км б)1/2ц,3/4ц,2/5ц,12/20ц,20/25ц в)1/2мин,2/3мин,5/6мин,8/12мин,12/15.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2/5=0,4 и 20/50=0,4 1/2=0,5 и 25/50=0,4 6/10=0,6 7/8=0,875
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