Расположите величины в порядке возрастания: а)2/5км, 1/2км,6/10км,7/8км,25/50км,20/50км б)1/2ц,3/4ц,2/5ц,12/20ц,20/25ц в)1/2мин,2/3мин,5/6мин,8/12мин,12/15.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!

Математика
Расположите величины в порядке возрастания: а)2/5км, 1/2км,6/10км,7/8км,25/50км,20/50км б)1/2ц,3/4ц,2/5ц,12/20ц,20/25ц в)1/2мин,2/3мин,5/6мин,8/12мин,12/15.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2/5=0,4 и 20/50=0,4 1/2=0,5 и 25/50=0,4 6/10=0,6 7/8=0,875
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Напишите СОЧИНЕНИЕ на тему:"Почему люди любят ошибаться?
Ответить
Химия
С каким оксидом реагирует HCI? а) CO2 б) N2O4 в) Nа2O г)SiO2
Ответить
Русский язык
Розповыдь про Нарцис вузьколистий
Ответить
Математика
Записать все числа шостого десятка и девяторг десятка
Ответить
История
Причины поражения Орды на Куликовом поле
Ответить