Расположите вещества в порядке уменьшния их массы в 0,5г моль вещества. дихлор, сер??водород, диазот, диоксид углерода, аммиак
Химия
Расположите вещества в порядке уменьшния их массы в 0,5г моль вещества. дихлор, сер??водород, диазот, диоксид углерода, аммиак
Ответ(ы):
Гость:
M=n*M(Mr) M=Mr Mr(Cl2)=71 M=71г/моль m(Cl2)=0,5*71=35,5(г) Mr(H2S)=34 M=34г/моль m(H2S)=0,5*34=17(г) Mr(N2)=28 M=28г/моль m(N2)=0,5*28=14(г) Mr(CO2)=44 M=44г/моль m(CO2)=0,5*44=22(г) Mr(NH3)=17 M=17г/моль m(NH3)=0,5*17=8,5(г) Cl2 CO2 H2S N2 NH3
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