Расположите знаки химических элементов ce, h, p, Mg в порядке увеличения металических свойств. Ответ поясните.

Химия
Расположите знаки химических элементов ce, h, p, Mg в порядке увеличения металических свойств. Ответ поясните.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличение металлических свойств: H, Cl, P,Mg
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Родственное слов к слову простор,газета
Ответить
Алгебра
3x+2y=18 Пожалуйста помогите
Ответить
Геометрия
Решите срооочно !!! дам 30 баллов
Ответить
Математика
В группу плавания записались 150 человек а в группу по прыжкам в воду 116 человек пят??десят из них загииаются и плаваньем и првжками в воду. Сколь...
Ответить
Математика
Сколько будет 2 - 3/4
Ответить