Расположите знаки химических элементов ce, h, p, Mg в порядке увеличения металических свойств. Ответ поясните.
Химия
Расположите знаки химических элементов ce, h, p, Mg в порядке увеличения металических свойств. Ответ поясните.
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Увеличение металлических свойств: H, Cl, P,Mg
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