Распорядок дня ученика 2 смены. Дополнительные занаятие с 9:30 до 12:10. Уроки в школе с 13:30 до 19:45. Нужно время и дело.

Литература
Распорядок дня ученика 2 смены. Дополнительные занаятие с 9:30 до 12:10. Уроки в школе с 13:30 до 19:45. Нужно время и дело.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ходить на дополнительные занятия . А если не успеваешь делать д.з. то вставай в 6 и делай д.з. . А по какому доп. занятия ?
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