Распредели места соревнующихся и определи кличку поросенка победителя. Пять поросят нашли большую лужу На острове Пятах сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет будет других грязней! На сто...
Математика
Распредели места соревнующихся и определи кличку поросенка победителя. Пять поросят нашли большую лужу На острове Пятах сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет будет других грязней! На столько мест от Ара толстый Си, На сколько Ги стоит над Визо, и учти- Ни Ги Виз не пятый и не третий.Где Ди? Кто победил в турнире?
Ответ(ы):
Гость:
Точно не знаю, но думаю так C, D, G, R, V А вот с кличкой проблема
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