Распредели места соревнующихся и определи кличку поросенка победителя. Пять поросят нашли большую лужу На острове Пятах сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет будет других грязней! На сто...

Математика

Распредели места соревнующихся и определи кличку поросенка победителя. Пять поросят нашли большую лужу На острове Пятах сейчас сезон дождей! Купаясь в луже стали состязаться Кто из свиней будет будет других грязней! На столько мест от Ара толстый Си, На сколько Ги стоит над Визо, и учти- Ни Ги Виз не пятый и не третий.Где Ди? Кто победил в турнире?

Автор: Гость