Распредели полезные ископаемые по группам. Торф, известняк, гранит, нефть, природный газ, железная руда, бокситы, глина, каменный уголь, мрамор, песчанник, медная руда
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Распредели полезные ископаемые по группам. Торф, известняк, гранит, нефть, природный газ, железная руда, бокситы, глина, каменный уголь, мрамор, песчанник, медная руда
Ответ(ы):
Гость:
Нерудные полезные ископаемые это известняк,гранит,мрамор,песчаник. рудные полезные ископаемые это медная руда,железная руда. горючие полезные ископаемые это нефть,каменный уголь,природный газ.
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