Распредели слова по столбикам.запиши: южный, дятел, салют, съёмка, шью, ракета, ёлка, подъезд, мята, яркий, тёплый. буквы е, ё, ю, я. обозначают мягкость согласного и гласный звук. обозначают два звука.

Русский язык
Распредели слова по столбикам.запиши: южный, дятел, салют, съёмка, шью, ракета, ёлка, подъезд, мята, яркий, тёплый. буквы е, ё, ю, я. обозначают мягкость согласного и гласный звук. обозначают два звука.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова с буквой "я" в первый столбик с твердым знаком в другой и с мягким в другой
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