Распределить формулы по классу веществ ( металлы , неметаллы,оксиды,основания,кис??оты,соли):CfO.H2.Ag.Fe(OH)3.HNO3.Cu(NO3)2.MgSO4.Zn(OH)2.F2O3.CaCl2.Na.S.P2O5.NaOH.Zn.HCl.Cl2

Химия
Распределить формулы по классу веществ ( металлы , неметаллы,оксиды,основания,кис??оты,соли):CfO.H2.Ag.Fe(OH)3.HNO3.Cu(NO3)2.MgSO4.Zn(OH)2.F2O3.CaCl2.Na.S.P2O5.NaOH.Zn.HCl.Cl2
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Ответ(ы):
Гость:
Оксиды:CfO.F2O3  P2O5 НеметаллыH2   S  Cl2  основания Fe(OH)3.Zn(OH)2 солиCu(NO3)MgSO4.CaCl2., кислотыHNO3  HCl
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