Распределите данные ниже предложения в группы, определяемые частью речи выделенных слов. 1.Все здесь _просто_ и _бесхитростно_. 2.Он поглядел на девушку _печально_. 3.Бесконечное пространство полей Средней России _пустынно_....

Русский язык
Распределите данные ниже предложения в группы, определяемые частью речи выделенных слов. 1.Все здесь _просто_ и _бесхитростно_. 2.Он поглядел на девушку _печально_. 3.Бесконечное пространство полей Средней России _пустынно_. 4.Спутник _весело_ подмигнул мне. 5.Ему был _стыдно_ перед гостями за свое решение. 6.Мы _странно_ встретились и _странно_ разойдемся. 7.Когда же ему станет _невыносимо_ создавшееся положение? 8._Надо_ их понять и тогда уже судить. 9.Учение давалось нашему поколению _трудно_. 10. Разведение пчел _полезно_.
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