Распределите глаголы в две группы по спряжениям.Играть, взлететь, слушать, гулять, струиться, говорить, мычать, рычать, стараться, задержать, обидеть, вертеть. И объясните почему!!!!
Распределите глаголы в две группы по спряжениям.Играть, взлететь, слушать, гулять, струиться, говорить, мычать, рычать, стараться, задержать, обидеть, вертеть. И объясните почему!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1спр)Ирать -играют ,взлететь - взлетают,гулять - гуляют ,стараться- стараются. 2спр)все остальные проверка окончание ат-ят (задержат) 2спр)слова исключения - слушать , обидеть,вертеть