Распределите имена существительные в два столбика: одушевленные и неодушевленны??. горизонт, дорого, лиса, облако, дорожка, планета, космос, космонавт, граница, пограничник, салют, праздник, кузнечик ласка, добро, смельчак, до...

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Распределите имена существительные в два столбика: одушевленные и неодушевленны??. горизонт, дорого, лиса, облако, дорожка, планета, космос, космонавт, граница, пограничник, салют, праздник, кузнечик ласка, добро, смельчак, доброта, подруга.

Автор: Гость