Распределите имена существительные в два столбика: одушевленные и неодушевленны??. горизонт, дорого, лиса, облако, дорожка, планета, космос, космонавт, граница, пограничник, салют, праздник, кузнечик ласка, добро, смельчак, до...
Русский язык
Распределите имена существительные в два столбика: одушевленные и неодушевленны??. горизонт, дорого, лиса, облако, дорожка, планета, космос, космонавт, граница, пограничник, салют, праздник, кузнечик ласка, добро, смельчак, доброта, подруга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горизонт неодуш.,дорого неодуш.,лиса одуш.,дорожка неодуш.,планета неодуш.,космос неодуш.,космонавт одуш.,граница неодуш., пограничник одуш., салют неодуш.,праздник неодуш.,кузнечик одуш., ласка неодуш.,добро неодушь.,смальчак одуш.,доброта неодуш.,подруга одуш..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
III. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму. 1) A large number of cars to park - Past Indefinite Passive) near the ...