Распределите оксиды по группам и составьте их названия: BaO, BeO, Cl2O7, CrO3, SrO, Mn2O7, PbO, Li2O, SO2, Cr2O3, N2O5, MgO, SiO2, Al2O3, Na2O, SnO, ZnO, P2O5, CrO, Ga2O3
Распределите оксиды по группам и составьте их названия: BaO, BeO, Cl2O7, CrO3, SrO, Mn2O7, PbO, Li2O, SO2, Cr2O3, N2O5, MgO, SiO2, Al2O3, Na2O, SnO, ZnO, P2O5, CrO, Ga2O3
Ответ(ы):
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Основные оксиды: BaO (оксид бария), SrO (оксид стронция), Li2O (оксид лития), MgO (оксид магния), Na2O (оксид натрия) Кислотные оксиды: Cl2O7 (оксид хлора (VII)), Mn2O7 (оксид марганца (VII)), SO2 (оксид серы(IV)), CrO3 (оксид хрома (VI)), N2O5 (оксид азота (V)), SiO2(оксид кремния), P2O5 (оксид фосфора (V)) Амфотерные оксиды: BeO (оксид бериллия), PbO (оксид свинца), Cr2O3 (оксид хрома (III)), Al2O3 (оксид алюминия), ZnO (оксид цинка), Ga2O3 ( оксид галлия) Вроде должно быть как-то так)