Распределите оксиды по группам и составьте их названия: BaO, BeO, Cl2O7, CrO3, SrO, Mn2O7, PbO, Li2O, SO2, Cr2O3, N2O5, MgO, SiO2, Al2O3, Na2O, SnO, ZnO, P2O5, CrO, Ga2O3