Распределите слова из упражнения по колонка представленной ниже таблицы(1-ПРОВЕРЯЕМЫЕ,2-НЕПРОИЗНОСИМЫЕ,3-НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ,4-УДВОЕННЫЕ).Графически обозначьте условия выбора орфогр амм.Дополните каждую колонку таблицы свои...
Распределите слова из упражнения по колонка представленной ниже таблицы(1-ПРОВЕРЯЕМЫЕ,2-НЕПРОИЗНОСИМЫЕ,3-НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ,4-УДВОЕННЫЕ).Графически обозначьте условия выбора орфогр амм.Дополните каждую колонку таблицы своими примерами. СЛОВА:честный,участливый,галерея,властный,совестливый,областной,гуманный,лёгкий,резский,город,сторож,грамматика,иллюстрация,бес,просьба,короб,праздник,територия,аккуратный,грим.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Проверяемые непроизносимые непроверяемые удвоенные честный-честь честный(т) галерея гуманный участливый властный город грамматика совестливый-совесть лёгкий сторож иллюстрация областной-область редкий праздник территория лёгкий-лёгок бег(к) аккуратный аккуратный бег-бегать просьба(з) просьба-просить праздник(д) гриб-грибы гриб(п)