Распределите слова из упражнения по колонка представленной ниже таблицы(1-ПРОВЕРЯЕМЫЕ,2-НЕПРОИЗНОСИМЫЕ,3-НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ,4-УДВОЕННЫЕ).Графически обозначьте условия выбора орфогр амм.Дополните каждую колонку таблицы свои...

Распределите слова из упражнения по колонка представленной ниже таблицы(1-ПРОВЕРЯЕМЫЕ,2-НЕПРОИЗНОСИМЫЕ,3-НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ,4-УДВОЕННЫЕ).Графически обозначьте условия выбора орфогр амм.Дополните каждую колонку таблицы своими примерами. СЛОВА:честный,участливый,галерея,властный,совестливый,областной,гуманный,лёгкий,резский,город,сторож,грамматика,иллюстрация,бес,просьба,короб,праздник,територия,аккуратный,грим.