Распределите слова на 3 группы.1)с приставкой с.2)с приставкой з.3)без приставки(но б??ква з входит в корень) Ра...дать , ..дать,...бегать ,и..бежать, .. ...дание, ...бить, ра..бить, ..делать, бе..действовать, ..пуститься, ...д...
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Распределите слова на 3 группы.1)с приставкой с.2)с приставкой з.3)без приставки(но б??ква з входит в корень) Ра...дать , ..дать,...бегать ,и..бежать, .. ...дание, ...бить, ра..бить, ..делать, бе..действовать, ..пуститься, ...доровый, ....дравствуй, ра..пустить, во..чик, ра...токать, ра.говориться, ни..кий, ..говориться, ...дешний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сдать, сбегать, сбить, сделать, спуститься, распустить, растолкать, сговориться 2. Раздать, избежать, разбить, бездействовать, разговориться 3. Здание, здоровый, здравствуй, возчик, низкий, здешний.
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