Распределите слова по орфограммам Сидишь,луч,привлечь,ешьте,нож,молодежь,дрожь,??очь,с плеч,ковш,врач,рожь,упряжь,трескуч,много задач,помощь,пахуч,идешь,идёшь,обрежь,печь,пироги,положишь,тревожьте
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Распределите слова по орфограммам Сидишь,луч,привлечь,ешьте,нож,молодежь,дрожь,??очь,с плеч,ковш,врач,рожь,упряжь,трескуч,много задач,помощь,пахуч,идешь,идёшь,обрежь,печь,пироги,положишь,тревожьте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное луч,нож,молодёжь,дрожь,ночь,ковш,врач,рожь,упряжь,много задач,помощь,пироги,печь. глагол сидишь привлечь ешьте идешь обрежь печь положишь тревожте. прилагательное трескуч пахуч. Я так думаю))
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