Распределите слова по столбикам в зависимости от того какой части слова стоит орфаграмма(приставка,корень ,суффикс,окончания) Садится солнце, даль синеет, Кукушка стонет, а река Уже от запада алеет И отражает облака.
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Распределите слова по столбикам в зависимости от того какой части слова стоит орфаграмма(приставка,корень ,суффикс,окончания) Садится солнце, даль синеет, Кукушка стонет, а река Уже от запада алеет И отражает облака.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 cтолбик(приставка) нету 2 столбик(корень) солнце(сонлнц корень) синеет(корень син) река(корень рек) запада(корень запад) алеет(корень ал) отражает(корень отраж) облака(корень облак) садится(корень сад)
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