Распределите слова по столбикам в зависимости от того какой части слова стоит орфаграмма(приставка,корень ,суффикс,окончания) Садится солнце, даль синеет, Кукушка стонет, а река Уже от запада алеет И отражает облака.

Русский язык

Распределите слова по столбикам в зависимости от того какой части слова стоит орфаграмма(приставка,корень ,суффикс,окончания) Садится солнце, даль синеет, Кукушка стонет, а река Уже от запада алеет И отражает облака.

Автор: Гость