Распределите слова с приставками по графам таблицы. Графа 1 - Не изменяемые на пис??ме приставки. Графа 2- Приставки на З-С .Графа 3 Приставки При-Пре

Русский язык
Распределите слова с приставками по графам таблицы. Графа 1 - Не изменяемые на пис??ме приставки. Графа 2- Приставки на З-С .Графа 3 Приставки При-Пре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охранять ,убежать,огородить,влететь          разбежаться,рассказ,скинуть,разгневаться          представлять,преграда,пришить,приотритет
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