Распределите слова с приставками по графам таблицы. Графа 1 - Не изменяемые на пис??ме приставки. Графа 2- Приставки на З-С .Графа 3 Приставки При-Пре
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Распределите слова с приставками по графам таблицы. Графа 1 - Не изменяемые на пис??ме приставки. Графа 2- Приставки на З-С .Графа 3 Приставки При-Пре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охранять ,убежать,огородить,влететь разбежаться,рассказ,скинуть,разгневаться представлять,преграда,пришить,приотритет
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