Распределите слова в зависимости от их склонение на шесть столбиков: тюль, шампун?? кенгуру мостовая запятая вермишель время земля. озаглавьте столбики. очень срочно заранее спасибо!
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Распределите слова в зависимости от их склонение на шесть столбиков: тюль, шампун?? кенгуру мостовая запятая вермишель время земля. озаглавьте столбики. очень срочно заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 СКЛОНЕНИЕ: тюль- 2 скл, шампунь-2 скл, кенгуру - 2скл, время -2 скл 1 СКЛОНЕНИЕ:мостовая-1скл, запятая-1 скл, вермишель- 1 скл,земля-1 скл.
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