Распределите слова в зависимости от их склонение на шесть столбиков: тюль, шампун?? кенгуру мостовая запятая вермишель время земля. озаглавьте столбики. очень срочно заранее спасибо!

Русский язык

Распределите слова в зависимости от их склонение на шесть столбиков: тюль, шампун?? кенгуру мостовая запятая вермишель время земля. озаглавьте столбики. очень срочно заранее спасибо!

Автор: Гость